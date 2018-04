Politie op zoek naar dader sluikstort 12 april 2018

De politiezone Bredene/De Haan is een onderzoek gestart naar sluikstorten in de Clemensheulestraat in Bredene, op de grensscheiding van het grondgebied Bredene en Klemskerke. Heel wat planken en houtafval, minstens een aanhangwagen vol, werden in en naast een gracht gedumpt. "We zijn op zoek naar de verantwoordelijke voor deze sluikstorting en vragen iedereen die nuttige inlichtingen kan verschaffen om contact op te nemen op het nummer 059/33.33.16", klinkt het bij de politiezone. (BBO)