Politie onderzoekt verkrachting in duinen 14 juli 2018

Politie en parket onderzoeken een verkrachting in de duinen van Bredene in de buurt van Strandpost 6 . De feiten gebeurden op 1 juli in de namiddag. Een man met een bivakmuts vergreep zich aan een Belgische toeriste. Haar echtgenoot was op dat moment iets gaan halen en de vrouw wachtte alleen in de duinen. De politie voert sindsdien onderzoek naar de feiten. Een dader is nog niet gevat en er zijn maar weinig aanknopingspunten, gezien er bijvoorbeeld in de duinen geen camera's zijn en de dader gemaskerd was. De feiten zijn volgens het parket niet gerelateerd aan het naaktstrand. (BBO)