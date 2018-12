Politie neemt heel wat verkeersmaatregelen voor Brico Cross BBO

28 december 2018

18u43 0 Bredene De politie verwacht zaterdag heel wat verkeershinder naar aanleiding van de jaarlijkse cyclocross in Bredene. De Brico Cross vindt plaats op het domein Grasduinen in Bredene-aan-Zee en de omgeving valt te vermijden voor bestuurders die er niet meteen moeten zijn. De politie nam heel wat verkeersmaatregelen.

Zo wordt de Duinenstraat, waar het rennersdorp zich bevindt, volledig afgesloten tussen de Beukenlaan en de rotonde bij WZC Jacky Maes. Er is een omleiding voorzien via de Populierenlaan. De parking Markt in de Kapelstraat is voorbehouden voor de jeugdrenners. De parkings MEC 1, 2 en 3 in Kapelstraat zijn voorbehouden voor de organisatie. Er is wel een bezoekersparking voorzien in de Zandstraat. In die straat, en ook de Klemskerkestraat, zal overigens eenrichtingsverkeer gelden.

In naastliggende straten wordt parkeren moeilijk gezien de ingevoerde parkeerverboden. De politie roept op om met het openbaar vervoer te komen. Voetgangers kunnen het domein betreden via de Duinenstraat, Zandstraat en Klemskerkestraat nabij Amazonelaan.

Alle info vind je terug via de facebookpagina van de politiezone Bredene/De Haan.