Politie klist inbreker die sterke drank stal op kerstmarkt Jelle Houwen

31 december 2018

18u30 0 Bredene De politie van Bredene-De Haan heeft in de nacht van zondag op maandag een inbreker opgepakt in Bredene.

Rond 4 uur controleerde een politiepatrouille een persoon die zich verdacht gedroeg in Bredene aan zee nabij de kerstmarkt. Het bleek om een geseinde man te gaan. In zijn jaszak werd een kniptang gevonden en bij nazicht bleek zijn rugzak gevuld met flessen sterke drank, die nog zeer koel waren. Dit deed de politiemensen vermoeden dat de flessen pas recent van ergens buitgemaakt waren. Daarop gingen ze op onderzoek en dat leidde snel tot resultaat. Ze besloten nazicht te doen aan de kerstmarkt vlakbij en daar bleek ingebroken in de houten kerstchalet. De man werd gearresteerd. Hij werd maandagnamiddag voorgeleid bij de Onderzoeksrechter te Brugge en aangehouden. Er wordt onderzocht of hij in aanmerking voor andere inbraken. Het gaat om een 27-jarige man van Belgische nationaliteit zonder gekende woonplaats. De politie zal het onderzoek verderzetten.