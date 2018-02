Polderstraat onderbroken 13 februari 2018

Naar aanleiding van de werken voor een nieuw fietspad in de Vicognelaan moeten bestuurders die de verbinding willen maken tussen Bredene-Sas en Bredene-Duinen gebruik maken van de omleiding langs de Fritz Vinckelaan en Duinenstraat.





Omdat werd vastgesteld dat een groot aantal voertuigen gebruik maakte van de Polderstraat en het kruisen bij momenten zeer moeilijk verliep, werd eenrichtingsverkeer ingesteld in de Polderstraat met verboden rijrichting vanaf de aansluiting met de Ibislaan tot de aansluiting met de Kleiveldstraat. De maatregel duurt tot het eind van de werken in de Vicognelaan omstreeks eind maart 2018. De politie zal geregeld controles uitvoeren.