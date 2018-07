Playday voor kinderen 14 juli 2018

Bruisend Bredene organiseert vandaag, zaterdag 14 juli, voor de zevende maal een kinderspeelnamiddag op het Paelsteenveld in Bredene. Vanaf 13.30 uur wordt het startsein gegeven met professionele kinderbegeleiding en speelmateriaal van Creafun. De inkom is gratis. Er zijn allerlei activiteiten zoals een funbus met ballenbad, randanimatie met circustechnieken, vijf springkastelen en een klim en klauterparcours voor kleuters. Om 15.30 uur is er een optreden van clown Papa Chico. (LBB)