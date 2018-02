Pijltjes richting 'verborgen' kunstwerk 28 februari 2018

De gemeente heeft een overeenkomst met de Nederlandse kunstenaar Niek Kemps om zijn kunstwerk in bruikleen te nemen. 'Albedo' staat wat verborgen in de duinpan ten westen van strandpost 6. "Het is geplaatst voor Beaufort in 2009. De organisatie had het werk moeten weghalen, maar dat is nooit gebeurd. Nu zou de kunstenaar dat moeten doen. Maar dankzij de overeenkomst kan het werk blijven staan. Er komt een infozuil aan de strandtoegang en er komen bordjes die de weg naar het werk wijzen", zegt gemeentesecretaris Yannick Wittevrongel . (LBB)