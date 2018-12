Pieter richt webshop 'De Bier Seizoenen' op Redactie

02 december 2018

Met 'De Bier Seizoenen' heeft Pieter Decock een website van bierliefhebbers voor bierliefhebbers ontworpen. Het is de bedoeling om een gamma van bierpakketten aan te bieden binnen bepaalde thema's.

"We willen graag bierliefhebbers enthousiasmeren en de kans bieden om met één simpele bestelling in de webshop een mix van bieren in huis te halen om van te proeven, te delen en te genieten. We gaan van start met een vijftal pakketten van telkens twaalf speciaalbieren", zegt Pieter. Momenteel kan je een pakket Winter is Coming, Parels van de Kust, Twaalf Tinten Blond of Straffe Madammen bestellen. Naargelang het seizoen zal telkens een nieuw aangepast aanbod worden uitgewerkt. Uiteraard maken de lokaal geliefde Blonde Betsy en Betsy Brunette ook deel uit van het assortiment. De pakketten kregen telkens een leuke illustratie. Er is gratis levering aan huis in Bredene en De Haan. (LBB)