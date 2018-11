Penalty's van voetbalster Céline gaan viraal 28 november 2018

02u25 0

De Bredense voetbalster Céline Dept heeft online opvallende filmpjes waarbij ze verschillende penalty's scoort in de stijl van onder meer Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Paul Pogba en Neymar. Niet enkel haar volgers op sociale media vinden haar imitaties bijzonder leuk, maar ook heel wat buitenlandse websites waren onder de indruk van de voetbalster van KSV Bredene. Céline is wel vaker te zien in de filmpjes op het Youtubekanaal 'MiAndMore' van haar vriend Michiel Callebaut. Meer dan 300.000 mensen volgen het kanaal. (LBB)