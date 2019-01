PATRICK LANSENS EN STEVE VANDENBERGHE "Facebook is het marktplein van decennia geleden" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Timmy Van Assche

03 januari 2019

11u02 0 Bredene Vroeger was Oostende het West-Vlaamse bastion van de socialisten. Vandaag zijn de kleinere gemeenten de hoop van rood, zoals Koekelare en Bredene. Daar behaalden respectievelijk burgemeesters Patrick Lansens (54) en Steve Vandenberghe (47) een absolute meerderheid. De een met tien op negentien zetels, de andere met vijftien op vijfentwintig. "Mensen willen authentieke politici."

Het respect tussen beiden is groot. Ze kennen elkaar dan ook niet alleen van de politiek. "We hebben allebei een abonnement bij Club Brugge", knipogen Lansens en Vandenberghe. "We zijn al van kleins af grote fan van de beste ploeg van het land. Maar voor KV Oostende hebben we ook best sympathie, hoor. Zullen we het over voetbal of politiek hebben?", lachen ze.

Hebben jullie dezelfde politieke stijl?

Vandenberghe: "Ik denk dat we allebei authentieke politici zijn, we doen ons niet anders voor dan wie we zijn. Maar we zijn wel verschillend authentiek. Als gewezen schooldirecteur heb ik nog contacten met leerkrachten in Koekelare. Ze zijn lovend over Lansens. Hij komt over als een correct beleidspersoon en een goeie huisvader, niet als tafelspringer. Ik ben meer een 'buikpoliticus', iemand die meer afgaat op zijn gevoel."

Lansens: "Volgens mij is Steve veel socialer, hij benadert mensen veel meer persoonlijk. Van mij denken mensen vaak dat ik alleen met cijfertjes bezig ben. We hebben wel een verschillend profiel, maar uiteindelijk pakken we de zaken gelijkaardig aan."

Sp.a Koekelare scoorde 39,2 procent bij de verkiezingen. Daar zit toch meer achter dan alleen maar cijfertjes?

Lansens: "Tot 1995 haalden we nooit meer dan 20 procent, tot we met drie partijen een coalitie vormden en ik burgemeester werd. Kun je je dat inbeelden: een socialist aan het hoofd van een plattelandsgemeente? Zes jaar later verdubbelen we zelfs ons aantal zetels en stijgen we boven de 33 procent. Zo zie je maar: het is een kwestie van personen."

Vandenberghe: "Elke gemeente en elke politicus is anders. Eigenlijk is vergelijken onmogelijk. Dicht bij de inwoners staan, dag en nacht voor de burgers klaarstaan, vriendelijk zijn, betrokkenheid tonen: daar draait het om."

Lansens: "Ik zit nog maar een jaar op Facebook. Ik heb jaren de boot kunnen afhouden, want ik dacht dat sociale media niet bij me paste. Maar Facebook is het marktplein van decennia geleden."

Vandenberghe: "Ik ben wel meer een 'social media'-man. Ik kan me al eens laten gaan over Club Brugge, maar dat nemen zelfs Anderlecht-fans me niet kwalijk. Mensen weten nu eenmaal hoe ik in elkaar steek. Ook dat is een voorbeeld van authenticiteit."

In Bredene had sp.a al een meerderheid, maar jullie zijn nog gestegen...

Vandenberghe: "In Bredene is misschien vijftien procent een echte sp.a'er. Alleen door een oerdegelijk beleid te voeren, overtuig je mensen. Maar straks beginnen we weer vanaf nul. We moeten nederig blijven. Het is ook belangrijk dat we CD&V aan boord nemen en hen zware bevoegdheden geven. Dat houdt ook ons als grootste partij scherp."

Lansens: "Ook wij nemen met Open Vld een partner mee. Maar eigenlijk verandert er niks: je mag sowieso niet vervallen in een stijl van 'nu gaan wij het eens zeggen en moet iedereen luisteren'.

Gelden jullie nu als voorbeeld voor andere afdelingen van sp.a?

Lansens: "Tijdens congressen en vergaderingen verwijst voorzitter John Crombez naar de werking in Bredene en Koekelare. Mooi, toch? We wisselen onderling ideeën uit."

Misschien hebben jullie tips voor de socialisten in Oostende?

Vandenberghe: "Het is niet aan ons om de Oostendse analyse te maken, dat zou arrogant zijn. Maar wat daar gebeurd is, druppelt niet door tot in Bredene of Koekelare. Anders hadden we geen zo'n sterk resultaat neergezet."

Ook nationaal heeft sp.a al betere tijden gekend. Wat heeft de partij nodig?

Vandenberghe: "Tijd. Crombez is op het moeilijkste moment voorzitter geworden, maar durft nu zijn nek uit te steken en te verjongen. Die verjonging zal uiteindelijk haar vruchten afwerpen."

Lansens: "Net zoals de economie hoogte- en laagtepunten kent, zie je in de politiek ook de opkomst en neergang van links en rechts. We moeten doorbijten."

Tot slot: hoe denken jullie over fusies?

Lansens: "We zijn tegen. Na de fusies in de jaren zeventig hebben gemeenten fors in centraal gelegen infrastructuur geïnvesteerd, zoals een gemeentehuis, sportcentrum, muziekschool, cultuurcentrum. Als je fusioneert tot een nieuwe gemeente, ga je niet dichter aanleunen bij een grote stad. Je gaat toch niet nog eens nieuwe voorzieningen bouwen, pal in het midden in landbouwgebied? En neem nu het tekort aan openbaar vervoer in Koekelare. Er gaan plots niet meer bussen rijden als we samengaan met Ichtegem of Kortemark."

Vandenberghe: "Maar we kunnen wel samenwerken. Samen bijvoorbeeld afvalophaling organiseren, kustreddingsdienst regelen of sneeuw ruimen. Maar verder hebben we als financieel gezonde gemeenten niemand nodig."