Paelsteenveld verandert in Wilde Westen 23 juli 2018

Zo'n 2.000 liefhebbers van de westerncultuur hebben op op het Paelsteenveld een gratis 'Wild West Day' meegemaakt. Sinds 2008 wordt het evenement georganiseerd door de Belgian Terry's Texas Rangers, in samenwerking met de gemeente.





Sommige bezoekers kwamen zelfs in groep met een autocar uit het binnenland. Mannen en vrouwen liepen rond met puntige 'boots', droegen een holster met pistool, maar vooral cowboyhoeden waren het zicht van de dag. Behalve linedancen op countrymuziek werd er vooral veel verbroederd. Kinderen konden paardjerijden, nieuwsgierigen staken hun licht op in een nagebouwd tentenkamp van eind negentiende eeuw. Er waren ook kraampjes waar je memorabilia op de kop kon tikken. (TVA)