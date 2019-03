Oppositie pleit voor invoering van European Disability Card Leen Belpaeme

Bredene De Bredense N-VA/OPEN VLD- fractie heeft een voorstel gedaan om de European Disability Card te gebruiken en te promoten.

Deze kaart is voor personen met een beperking een bewijsstuk om aan te tonen dat ze in België erkend zijn als persoon met een handicap. Hiermee komen ze in aanmerking voor specifieke toegangstarieven of andere voordelen in de domeinen cultuur, vrijetijdsbesteding en sport. “In het verleden stonden de bredenaars met een beperking soms in de koude, wanneer zij bij aanbieders van cultuur, sport en vrijetijd hun handicap niet op papier konden ‘bewijzen’. Hierdoor liepen personen met een beperking onterecht toegangskortingen andere voordelen mis”, zegt Vicky Dereere. “Om komaf te maken met deze pijnlijke situaties, heeft voormalig staatssecretaris voor Personen met een beperking Zuhal Demir een kaart voorgesteld, waardoor personen met een beperking eenvoudig en zonder discussie kunnen aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen. N-VA/OPEN VLD hoopt dat deze kaart ook in Bredene wordt ingevoerd.” De gemeente liet weten dat de ze het voorstel verder zullen bekijken. Het punt zal op de volgende gemeenteraad opnieuw besproken worden.