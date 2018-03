Opperfigurant Maurice Vermeersch op lijst N-VA 10 maart 2018

N-VA Bredene heeft een opvallende figuur toegevoegd aan haar kieslijst: Maurice Vermeersch. Hij is vooral bekend als figurant in talloze films en series. Daarin pronkt hij steevast met zijn typerende snor. "N-VA is in Bredene aan een opmars bezig. Ik wil me vooral bezighouden met thema's rond integratie, veiligheid, economie en uiteraard cultuur. Mijn plaats op de lijst is niet belangrijk. Acteren blijft mijn hoofdactiviteit. Zo ben ik onder meer te zien in Nachtwacht, Thuis, De Buurtpolitie, Gevoel Voor Tumor en Van Algemeen Nut. Ik mocht ook acteren in een Nederlandse productie in Amsterdam, getiteld Dirigent. Ik zetel ook in het publiek van De Zevende Dag om de actualiteit en debatten te volgen." (TVA)