Opendeur zet dienstencentrum in de kijker 26 maart 2018

02u38 0 Bredene Dienstencentrum Sas in de Prinses Elisabethlaan in Bredene heeft enkele honderden bezoekers gelokt naar een opendeurdag bomvol activiteiten.

Het gebouw huisvest onder meer de lokale technische dienst, de buitenschoolse kinderopvang en de gemeentelijke kunstacademie Albert Claeys. Ook de lokalen van heel wat plaatselijke verenigingen, zoals het Rode Kruis en de harmonie, zijn er gevestigd. Jongeren gingen aan het knutselen, namen deel aan workshops van de kinderkunstacademie en konden zich uitleven bij een visput en gocartparcours. Oudere bezoekers konden bloemschikken, pottenbakken, 'line dancen' en tai chi beoefenen met Okra, bridgen of schaken. De technische dienst liet bezoekers zelfs met een graafkraan aan de slag gaan. Cultuurverenigingen toonden het beste van zichzelf, zoals 'Art from love' of 'De Klisse'. Het muzikale luik werd ingevuld door de harmonie, Muziekateljee en The Allary Brother. Dansstudio Séverine toonde eveneens haar kunnen. "Tijdens deze opendeurdag kan iedereen met het centrum en zijn talrijke activiteiten en verenigingen kennismaken", zegt burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a). "Zie het als een extra service naar onze inwoners. Ons centrum draait heel goed en kent een prima werking." Het dienstencentrum ging in juni 2006 open. (TVA)