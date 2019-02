Oona Wyns is de jongste kandidaat op de Europese sp.a-lijst Leen Belpaeme

19 februari 2019

20u38 0 Bredene De Bredense Oona Wyns wil na de gemeenteraad nu ook Europa veroveren. Wyns is vanop de derde plaats kandidaat voor de Europese verkiezingen op 26 mei.

Ze is met haar 21 jaar de jongste kandidaat op de Europese lijst van sp.a. Ze komt na Kathleen Van Brempt en Jan Cornillie. Oona is ondanks haar jonge leeftijd geen onbekende meer in de politiek. In oktober werd ze verkozen tot jongste gemeente- en politieraadslid van Bredene en sinds 2017 is ze nationaal bestuurslid van Jongsocialisten. Oona wil dat er in de toekomst gepraat wordt met jongeren, in plaats van over hen. “De gemiddelde leeftijd in het Europese parlement is momenteel 54 jaar, terwijl ze daar beslissingen nemen die voor mijn leeftijdsgenoten van levensbelang zijn. Ik wil de stem van de jongeren vertegenwoordigen en zal dat doen door de volgende weken Vlaanderen rond te trekken om naar zoveel mogelijk leeftijdsgenoten te luisteren.” De Bredense studeert ook nog Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Ze richtte op 15-jarige leeftijd het toenmalige ‘Neen tegen pesten’ op wat ondertussen uitgroeide tot Peer Support Vlaanderen.

Meer over Oona Wyns

politiek