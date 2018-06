Ook WK-fun in Staf Versluys 14 juni 2018

Supporteren voor de Rode Duivels kan ook in Bredene, namelijk op het evenementenplein voor het Staf Versluyscentrum. Daar wordt in open lucht een groot scherm neergepoot.





"Het evenementenplein voor het Staf Versluyscentrum wordt omgetoverd in een groot en sfeervol ingericht supportersdorp", laat de gemeente weten. "Het evenement is gratis. Vanaf één uur voor de wedstrijd is er een toffe ambiance en kinderanimatie. Tijdens de wedstrijd kan je genieten van een drankje en een hapje, tot één uur na de match."





Ook als de Belgen doorstoten naar de volgende ronde, worden de wedstrijden uitgezonden. Let op: rugzakken en tassen, eigen drank, vuurwerk en vlaggenstokken worden niet toegelaten. De gemeente zet extra in op haar evenement. Zo kregen de inwoners ook al een flyer in de bus. Meer info: 059/32.25.77 en sportdienst@bredene.be.





(TVA)