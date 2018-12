Ook Bredene heeft zijn paardenvissers Leen Belpaeme

26 december 2018

17u19 0 Bredene Normaal gezien gaat trekpaard Lorka in december niet meer in zee, maar door het mooie weer wilden Kurt Dedeckere uit Bredene (48) en Kristof d’hooghe uit Zwevezele (48) er toch nog eens op uittrekken. Oostduinkerke is dan wel bekend om zijn paardenvissers. Kurt en Kristof maakten er ook hun hobby van op het strand van Bredene.

“Zes jaar geleden kwam ik een vriend, Noel tegen op het strand met zijn trekpaard. Hij maakte een tochtje in zee om de poten schoon te maken. Ik stelde voor om er eens een netje aan te hangen om garnalen te vangen”, blikt Kurt Dedeckere terug. Het ideetje groeit uit tot een hobby. “We hebben enkele jaren met Noel garnalen gekruid, maar toen hij stierf werd het moeilijker om zijn paarden nog te gebruiken. Nicole en Kristof hebben daarom zelf een boerenpaard gekocht.” De vrienden verzorgen het paard samen met de zonen Nick (18) en Kenneth (15) Ook het kruien doen ze samen. “De jonge gasten gaan meestal met Lorka in zee en wij zeven de garnalen.” De tieners hebben de microbe ook te pakken. “Ik ben eens mee geweest en ben zo verliefd geworden. Het is ook echt wel zalig om op het paard in zee te zitten. Het is stil en je hoort enkel het geluid van de golven”, vertelt Nick. Om het vak te leren namen ze ondermeer contact op de paardenvissers in Oostduinkerke. “We hebben weliswaar vooral veel geleerd door op te zoeken en te proberen. De ideale maanden zijn september, oktober, november, maart en april en uitzonderlijk december. Normaal gezien gaan we dan niet meer in zee, maar het weer was zo mooi dat we het nog eens wilden proberen. Er zijn verschillende factoren die ook meespelen. Het moet laag water zijn, de windkracht is belangrijk en de wind moet uit het zuiden of zuidoosten komen. De golven zijn anders te groot en het paard zou water over zijn hoofd kunnen krijgen en dan wil hij misschien niet meer in zee”, vertellen Kurt en Kristof.

De hobbyvissers halen gemiddeld zo’n 10 kilogram garnalen uit hun netten. “69 kilo was het ultieme record. De garnalen eten we zelf op of delen we uit aan vrienden. Het is voor ons gewoon een hobby.” Er is alleszins veel interesse bij voorbijgangers. “We merken inderdaad wel dat de mensen die aan het wandelen zijn graag even blijven kijken. Zeker kindjes willen altijd weten wat er allemaal in de netten zit. Als het mooi weer zijn er altijd meer toeschouwers.” In de netten zitten naast garnalen ook wat visjes. “De jonge vissen gooien we terug zodat ze verder kunnen groeien, maar de tongsjes nemen we mee om op te eten.”

De vrienden komen meestal zo’n drie uur voor het laag water aan op het strand. Ze komen altijd naar strandpost zes in Bredene. “We kunnen hier een lang stuk slepen zonder dat we golfbrekers tegenkomen en we geraken gemakkelijk op het strand. Het verste dat we al het net gesleept hebben in zee is tot aan de Vosseslag. Meestal doen we zo’n drie golfbrekers voor we draaien”, legt Kenneth uit. Na het vissen gaat Lorka terug naar zijn weide in Snaaskerke en worden de garnalen gekookt in de tuin. Kurt maakte een speciaal vergiet om de garnalen af te koelen. Wij hebben de garnalen alvast getest en goedgekeurd.