Ongeval door gsm-gebruik achter stuur 07 april 2018

02u38 0

In de Duinenstraat is gisteravond iets na 19 uur een ongeval gebeurd, veroorzaakt door een jongedame die aan het gsm'en was achter het stuur. Daardoor schatte ze de bocht verkeerd in en kwam haar Opel in botsing met een Mercedes. Die wagen werd wat achteruit geduwd tot tegen twee geparkeerde personenwagens. Die liepen lichte schade op. Ook de Opel en Mercedes liepen vooraan schade aan. De brandweer werd opgeroepen omdat er sprake was van een geknelde persoon, maar dat klopte niet. Enkel de jongedame raakte gewond en moest even naar het ziekenhuis. De auto's werden getakeld, de Duinenstraat was een tijdlang versperd. (JHM)