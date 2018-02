Ongemakkenvergoeding na stroompanne 01 februari 2018

02u43 0

Wie hinder of schade heeft ondervonden door de stroompanne van maandagavond in Bredene kan daarvoor bij Eandis een 'ongemakkenvergoeding' aanvragen. Door de brand in een hoogspanningscabine in de Populierenlaan zaten meer dan 500 gezinnen een tijdlang zonder stroom, sommigen zelfs urenlang. "De getroffen inwoners hebben recht op een ongemakkenvergoeding (de zogenaamde 'forfaitaire vergoeding') indien de elektriciteitstoevoer meer dan 4 uur was onderbroke", laat de gemeente Bredene weten. "Voor huishoudelijke klanten op laagspanning bedraagt die 35 euro voor de eerste 4 uur onderbreking, plus 20 euro per 4 uur extra onderbreking." Een aanvraag indienen, kan online, ook voor wie schade had aan toestellen, via de link: https://klachten.eandis.be. Klanten kunnen ook bellen naar de klantendienst (078/35.35.34), of een klantenkantoor van Eandis binnenstappen om de aanvraag te doen. (JHM)