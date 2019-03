OKRA organiseert nieuwe rommelmarkt in zaal Caproen



Timmy Van Assche

03 maart 2019

13u05 0 Bredene Zin om eindeloos te snuffelen? Op jacht naar een mooi pronkstuk? Of zoek je eerder een tof speeltje voor de (klein)kinderen?

Stip dan zeker zondag 10 maart aan in je agenda. OKRA, de vereniging van, voor en door 55-plussers, organiseert dan namelijk een grote rommelmarkt. Vele tientallen standhouders tekenen present met leuke spullen in zaal Caproen, in de Breendonklaan 2, van 9 tot 17 uur. De cafetaria is doorlopend open en je kan er genieten van lekkere soep, pannenkoeken en ander lekkers. De inkom bedraagt 0,50 euro.