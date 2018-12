Nieuwe uitbaters voor Bistreau gevonden Leen Belpaeme

10 december 2018

Op 1 januari gaat de brasserie in het MEC Staf Versluys in Bredene opnieuw open. De uitbaters van brasserie Eugene hadden eerder dit jaar in overleg met het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene de uitbating vroegtijdig stopgezet. De zaak, die voordien Bistreau heette, kende al heel wat tegenslag. Ondertussen moest sinds de opening van het MEC Staf Versluys al voor de vijfde keer nieuwe uitbaters gezocht worden. Die zijn nu gevonden. “Hopelijk is er nu terug continuïteit”, zegt schepen Eddy Gryson (sp.a) De zaak gaat opnieuw open op 1 januari. De uitbaters moeten vooral toespitsen op een uitbating brasserie. “We hebben gevraagd om de zaak laagdrempelig te houden en te gaan voor een brasserie waar mensen kunnen genieten op het terras en een pannenkoek kunnen eten.”