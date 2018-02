Nieuwe strooiweide is klaar 02 februari 2018

02u45 0 Bredene Op het begraafpark Priorij is sinds begin dit jaar de nieuwe strooiweide in gebruik.

Deze is niet enkel ruimer, maar ook eigentijdser dan de vorige strooiweide. Het gemeentebestuur investeerde de voorbije jaren heel wat in de uitbreiding van de bestaande begraafplaats Priorij. Een uitbreiding die niet enkel voor meer ruimte zorgde maar de begraafplaats ook een volledig ander uitzicht en karakter gaf. "Onze begraafplaats is een park geworden waar men op een eerbiedvolle manier afscheid kan nemen en rouwen om het verlies van een dierbare", geeft schepen Erwin Feys aan. Asverstrooiingen komen zeer vaak voor, op korte voet gevolgd door de bijzetting in het columbarium. Eind 2017 werd het nieuwe columbarium al uitgebreid met een nieuwe zone. Maar daarnaast investeerde Bredene ook in nieuwe grafkelders in een berm, urnenkelders en een urnenveld. Het gebouw op de begraafplaats, met nieuwe openbare toiletten, werd bovendien volledig gemoderniseerd en in geval van slechte weeromstandigheden kan men voor een afscheidsplechtigheid terecht onder de nieuwe overdekte luifel. (LBB)