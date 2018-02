Nieuw concept voor jobstudentenbeurs 10 februari 2018

Jongeren vanaf 15 jaar die op zoek zijn naar een studentenjob kunnen op zaterdag 24 februari van 14 tot 16 uur in bibliotheek De Leestuin terecht. Nieuw dit jaar is dat tal van werkgevers aanwezig zullen zijn waarmee je tijdens de beurs in gesprek kan gaan en waarbij je kan solliciteren. Wie naar de beurs komt, krijgt bovendien een brochure die heel wat studentenjobs bevat. Ook nieuw zijn de verschillende workshops. Hoe solliciteer ik het best? Waarop moet ik letten als ik sociale media gebruik? Hoeveel mag of moet ik verdienen als jobstudent? Het zijn vragen waar ongetwijfeld heel wat jongeren mee te maken krijgen. Deelnemen aan de workshops kan gratis. Let wel: voor de workshop 'Sociale media' moet je je vooraf inschrijven. Handelaars die nog op zoek zijn naar jobstudenten voor het komend seizoen kunnen ook info verkrijgen via het e-mailadres infodienst@bredene.be. (LBB)