Neutraal Bredene trekt met volledige lijst naar verkiezingen 29 januari 2018

02u29 0 Bredene Tijdens een nieuwjaarsreceptie in het MEC Staf Versluys heeft Neutraal Bredene hun kandidaten en toekomstplannen voorgesteld. Neutraal wil als onafhankelijke partij naar de kiezer trekken in oktober.

De partij werd opgericht door Dirk Cattoir samen met Monika Van Brussel. Beide werden in 2012 verkozen als gemeenteraadslid voor N-VA, maar gingen al na drie maanden verder als onafhankelijke. De partij hoopt de twee zetels die ze nu als onafhankelijke heeft te behouden en droomt zelfs van een derde zetel. "We willen dit verwezenlijken zonder gebruik te maken van twee maten en twee gewichten", zegt Cattoir. De nieuwe partij zal met een volledige lijst naar de kiezer trekken. Op de eerste vijf plaatsen staan Dirk Cattoir, Monika Van Brussel, Gaëtan De Jonghe, Marcia Barco, Marc Coppens, Annette Roels en Marnix Geuens. De lijst zal worden geduwd door Steve Laplasse. Hij was in 2012 nog lijsttrekker van Lijst Dedecker. (LBB)