Mountainbikeclub The Cobblestones steekt in het nieuw 02 maart 2018

02u42 0

De fietsers van mountainbikeclub The Cobblestones zijn erg in hun nopjes met hun nieuwe outfit.





Voor de aankoop zorgden ze zelf door de organisatie van een quiz in september vorig jaar, en daarnaast deden enkele sponsors een duit in het zakje.





Elke zondagmorgen trekken The Cobblestones erop uit om met de mountainbike of de koersfiets de streek te verkennen. Wie meer info wil, kan terecht in het Bredens Fietscenter in de Sluizenstraat 216 of op club.cobblestone.be.





(LBB)