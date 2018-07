Mogelijke brandstichting in toiletten Grasduinen 16 juli 2018

02u24 0

In de toiletten van recreatiedomein Grasduinen langs de Zandstraat in Bredene is zaterdagmorgen omstreeks 10.30 uur brand uitgebroken. Vakantiegangers zagen rook uit het gebouw komen en verwittigden de brandweer. Die stelde vast dat stukken papier en plastiek in een vuilnisbak vuur hadden gevat. Ze hadden de situatie snel onder controle, maar toch liep het toilettengebouw binnen aanzienlijke schade op. De precieze oorzaak van de brand is niet duidelijk. Mogelijk werd het vuur aangestoken. Het Brugse parket werd ingelicht, maar stelde geen branddeskundige aan.





(SDVO)