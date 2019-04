Moeder en dochter trekken zes keer op dievenpad: “We hadden het financieel erg moeilijk” JHM

09 april 2019

16u11 0 Bredene Een 53-jarige Nederlandse vrouw en haar 28-jarige dochter riskeren elk een straf nadat ze zes keer samen op dievenpad trokken. Alle feiten vonden plaats in Bredene, waar ze allebei sinds kort wonen, en de moeder pleegde nog één feit in Ieper.

“Ze waren altijd samen op pad en pleegden verschillende winkeldiefstallen”, sprak de procureur. “Ze stalen vanalles. Het gaat om een fles Jack Daniels, een hoeslaken, schoenen, kledij, drank, eten en parfum. Ze werden altijd ofwel op heterdaad betrapt ofwel via camerabeelden. De buit kon wel gerecupereerd worden, maar toch vraag ik om een streng signaal omwille van het grote aantal feiten. Voor de moeder is dit ook niet de eerste keer. Voor haar vraag ik een jaar cel, voor de dochter een werkstraf.”

Volgens moeder I.H. hadden zij en haar dochter het moeilijk. “Ik had een zwaar arbeidsongeval in 2013 en draag er nog steeds de gevolgen van. Ik kom financieel ook niet rond.” De situatie van dochter F.D. is nog anders. “Ik ben verhuisd naar Bredene omdat ik weg wilde uit Nederland. Mijn ex had mijn zoon drie jaar lang in Spanje gehouden. Dat is in het nieuws geweest. Ik heb hem pas terug bij me sinds eind vorig jaar. Maar mijn ex nam me alles af en zadelde me op met 400.000 euro schulden. Ik had gehoopt in Bredene een nieuw leven te kunnen beginnen, maar helaas vond hij me en stond hij al aan de schoolpoort in de hoop mijn zoon opnieuw te kunnen ontvoeren.”

De rechter doet uitspraak op 14 mei.