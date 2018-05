Mindervaliden en zorgkoppel wonen samen in VillaVip 23 mei 2018

02u45 0 Bredene In de Fritz Vinckelaan in Bredene opent komende zomer een VillaVip. Dat is een kleinschalige woning waar steeds tien volwassenen met een verstandelijke beperking samen verblijven met een inwonend zorgkoppel.

Het leven verloopt er gewoon: 's ochtends wordt er samen ontbeten en worden de dag- en weekplannen besproken. Samen wordt er gezocht naar een zinvolle daginvulling. De ene gaat naar de dagbesteding, de andere doet aan vrijwilligerswerk of kan gezellig thuisblijven onder begeleiding van het zorgkoppel. De meeste bewoners hebben nood aan 24 uur nabijheid en ondersteuning, en kunnen omwille van de nabijheid van het zorgkoppel hun vaardigheden en leven verder ontwikkelen. Momenteel leggen Leslie Maertens en Jef Castelein de laatste hand aan de woning. "De woning is rolstoeltoegankelijk en beschikt over een grote groene tuin. Er is zorgvuldig nagedacht over de locatie van VillaVip. Het is belangrijk dat onze bewoners deel gaan uitmaken van de lokale gemeenschap. De woning ligt daarom steeds op wandelafstand van het centrum van een gemeente." Het zorgkoppel is in de eerste plaats verantwoordelijk voor een kwalitatieve zorg en ondersteuning aan de bewoners. VillaVip Vlaanderen is de overkoepelende organisatie die de kleinschalige en maatschappelijk geïntegreerde woningen realiseert. Om de kwaliteit van leven en ondersteuning te garanderen, wordt elke woning geëvalueerd door VillaVip en een extern bureau. Sinds 2016 zijn er vier soortgelijke woningen in Vlaanderen. Alle info: 0497/46.22.57. (TVA)





Meer over VillaVip

Vlaanderen

samenleving