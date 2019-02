Meubelzaak Supersalon opent gloednieuwe toonzaal

Timmy Van Assche

09 februari 2019

11u44 0 Bredene Meubelzaak Supersalon opende een nieuwe showroom in de Kapelstraat 147 in Bredene. Tot voor kort was de winkel gevestigd in de Voorhavenlaan 77 in Oostende.

“Op ons vorige adres konden we klanten niet altijd even comfortabel ontvangen. Er was onvoldoende parking en het pand telde verschillende verdiepingen die enkel per trap te bezoeken waren”, vertelt Koen Van Heuverzwyn, samen met Martine Van Looy zaakvoerder. “Ook voor ons was het niet evident om alle meubels steeds naar boven te verhuizen, laat staan een parkeerplek te vinden om te laden en te lossen.” Op de nieuwe locatie zijn al die euvels verholpen. Wie op zoek is naar salons, eet- of slaapkamers, zitmeubels, kasten, tafels en stoelen, is aan het juiste adres. “We hebben ook een afdeling met maatwerkmeubels, ideaal voor eigenaars van een caravan. Onze absolute troef is toch wel onze service”, vervolgt Koen. “We staan de klanten steeds bij met welke vraag dan ook.” In februari volgt een groots openingsweekend. Supersalon bestaat al sinds 1962 en werd opgericht door de ouders van Van Heuverzwyn. Daarvoor was de overgrootvader al met een meubelfabriek gestart in Gent. Supersalon is open op maandag van 13.30 tot 18 uur, van dinsdag tot en met vrijdag ook van 9 tot 12 en op zaterdag vanaf 10 uur. De winkel sluit dan wel om 17.30 uur. Zondag is Supersalon gesloten. Info: 059/32.11.02.