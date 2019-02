Methadonverslaafde steelt élke dag geld bij apotheker: man moet 15.600 euro terugbetalen JHM

19 februari 2019

13u04 2 Bredene Een man uit Bredene kreeg 8 maanden cel omdat hij élke dag gedurende drie maanden geld stal bij zijn apotheker.

Patrick V. is al jarenlang een drugsverslaafde en moest elke dag langsgaan bij zijn apotheker voor een dosis methadon. Op 22 februari vorig jaar had apotheker G. opeens door dat er haast elke dag een kassatekort was, en begon te vermoedend dat V. achter de feiten zat. Er werd telkens geld gestolen als de apotheker snel even naar het bureel moest gaan om de methadon te halen. De apotheker bedacht een list en bediende V. Hij ging zogezegd naar het bureel maar verschool zich achter een hoek en begon te filmen. En al snel greep V. achter de toonbank naar een lade onder de kassa waar hij enkele biljetten van 10 euro stal. Daarop riep de apotheker hem ter orde en belde de politie. De man gaf het geld terug en bekende al drie maanden lang élke dag 20 tot 50 euro of meerdere biljetten te hebben gestolen in de apotheek. Uit de boekhouding bleek dat het totale nadeel intussen was opgelopen tot 15.600 euro. De apotheker krijgt dat bedrag nu terug maar Patrick V. liet zich niet zien op zijn proces en tekent wellicht nog verzet aan tegen zijn straf.