Met 'Seaweedchef' naar groententuin DIENST TOERISME BIEDT NIEUWE GEGIDSTE WANDELINGEN MET DONALD DESCHAGT LEEN BELPAEME

16 juli 2018

02u24 0 Bredene Na het boek Zeegroenten geeft Seaweedchef Donald Deschagt zijn geheimen om te koken met zeewier deze zomer prijs tijdens een wandeling door de duinen en op het strand. Opvallend is dat vooral Bredenaars de wandeling volgen en verrast zijn over al het lekkers dat ze kunnen plukken in hun achtertuin.

Donald Deschagt is in zijn restaurant Le Homard et la moule al tien jaar bezig met zeewier in zijn gerechten. "Het is begonnen toen professor Colin Jansen bij ons kwam eten en suggereerde waarom ik niets deed met zeewier. Na wat opzoekwerk leek het me wel interessant. Zeewier bevat heel wat gezonde stoffen zoals antioxidanten. Het kan perfect vlees vervangen. Ondertussen gebruik ik het van mijn Gin&Tonic tot de praline bij het dessert. Het is ideaal als toegevoegde waarde en zoutvervanger", vertelt de Bredense chef.





Zijn ingrediënten plukt hij gewoon zelf. "Twee keer per week ga ik in mijn vrije tijd op zoek in de duinen en op het strand naar kruiden en zeewier. Alles wat ik niet vind in Bredene ga ik zoeken in Cap Gris Nez of Nederland. Ik krijg ook mystery boxen met zeewier en algen van andere plaatsen om mee aan de slag te gaan." Deze zomer maakt hij één keer per maand tijd om geïnteresseerden mee te nemen en te tonen waar hij zijn ingrediënten verzamelt. Na de start aan het MEC Staf Versluys geeft hij op de brug over de Koninklijke Baan al onmiddellijk een lekkere tip om olie te maken van dennennaalden. Iets verder staat een struik waar je Duindoornbessen kan plukken in augustus en september. "Het zit hier vol in Bredene. Ik kom vooral 's morgens plukken, anders zijn de vogels ermee weg." Veel van de producten vind je niet in de handel.





Afsnijden

Zeewier plukken zit er niet in door het hoge water, maar Donald geeft enkele tips. "Je moet het zeewier afsnijden zodat het terug kan groeien op de kop van de golfbreker. Ik doe dat hier of in Mariakerke, daar zijn er meestal niet zoveel toeristen, maar je kan er ook vinden in de Spuikom." Geeft de chef niet al zijn geheimen prijs? "Ik heb een boek uitgegeven met mijn recepten, het zijn al lang geen geheimen meer. Ik doe dit omdat ik zo veel mogelijk mensen wil laten kennismaken met zeewier. Het is zo gezond. We doen veel te weinig met de groenten uit de zee. In de plaats van landbouw zouden we aan zeebouw moeten doen."





Vindingrijk

Om de wandeling compleet te maken mogen de deelnemers in Le Homard et le moule proeven van enkele gerechten. "Je beseft niet wat er hier allemaal groeit", zegt bezoeker Regine Feys. "Ik wil het zeker eens thuis uitproberen. We kijken ervan op dat er iemand in onze gemeente zo creatief en vindingrijk aan de slag gaat met producten van hier. Ik gebruikte wel al eens zeekraal, maar verder niets. We komen in september terug omdat er dan meer te vinden zal zijn."





Er is nog een wandeling op zaterdag 18 augustus om 14 uur en op zaterdag 15 september om 14 uur. Inschrijving en betaling (10 euro) aan de balie van het MEC Staf Versluys.