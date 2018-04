Mannen dealen '23 snoepjes' op Ibiza Beach 06 april 2018

Twee jonge mannen bleven elkaar de zwarte piet doorschuiven in de Brugse rechtbank, waar ze beiden terechtstonden voor drugsbezit. Ze werden betrapt op 14 augustus vorig jaar op Ibiza Beach in Bredene. P.P. had een zakje met 23 xtc-pillen bij, die hij naar eigen zeggen enkel even bij had nadat B.B. hem die gaf. Die ontkent dat echter in alle talen, hoewel hij duidelijke sms'jes stuurde naar P.P. om te zeggen dat hij hem 'enkele snoepjes' zou afgeven. Hij informeerde zelfs naar de controle op het festival. Hij bleef echter de vermoorde onschuld spelen. Hij riskeert een werkstraf, P.P. omwille van zijn strafblad een jaar. "Een van jullie twee staat hier te liegen, dat is duidelijk. En daar kan ik absoluut niet tegen", maakte de rechter zich kwaad. Vonnis volgt op 24 mei.





