Man riskeert celstraf voor overval 28 februari 2018

02u47 0

Een 37-jarige Oostendenaar riskeert een jaar cel omdat hij op 26 augustus vorig jaar twee zussen uit Brussel probeerde te overvallen na een bezoek aan het casino van Oostende. Hij volgde de twee twintigers tot op camping Thalassa in Bredene. Hij was op zoek naar geld. "Toen ze rond middernacht gingen slapen, stond hij plots in hun caravan. Hij was onder invloed van drugs . Hij trok een van hen aan de haren en sloeg haar enkele keren in het gezicht", pleitte de advocaat van de zussen. Hij riskeert een jaar cel. Vonnis op 26 maart. (BBO)