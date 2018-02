Man riskeert 10 maanden cel na bestoken OCMW met scheldmails 09 februari 2018

02u30 0 Bredene Een 60-jarige Bredenaar riskeert 10 maanden omdat hij het OCMW bestookte met zo'n honderd mails vol scheldtirades. Om zijn daden kracht bij te zetten, zette hij telkens minister Maggie De Block (Open Vld) en gouverneur Carl Decaluwé in kopie. "En dat omdat hij geen steungeld kreeg."

Het begon in maart 2015 toen Werner H. (60) zich in Bredene ging vestigen. Hij had eerder al problemen veroorzaakt bij de OCMW's van Gavere en Oostende, en ditmaal was het Bredense OCMW aan de beurt. Werner H. bestookte de voorzitter, de secretaris en twee medewerksters met e-mails omdat hij geen of te weinig steungeld ontving. "Hij waande zich echt de minister van Justitie", aldus advocaat Antoon Coucke. "Hij schreef zijn mails vol met scheldtirades en beschuldigde het OCMW van corruptie. Hij vervalste een rekeninguittreksel om een uitkering te bekomen en ging op een dag zelfs eens lopen met zijn dossier."





Invaliditeitsuitkering

Tegen de zomer van 2016 had Werner H. al bijna honderd mails verstuurd. Telkens zette hij minister Maggie De Block (Open Vld), gouverneur Carl Decaluwé en het arbeidsauditoraat in kopie, dus ook zij kregen de e-mails vol scheldtirades. Het OCMW vond het welletjes en diende klacht in bij de onderzoeksrechter. Na de klacht stopte de belaging. "Vooral omdat hij sindsdien een invaliditeitsuitkering krijgt", zegt meester Coucke. "Na een burgerlijke zitting werd hij trouwens ook verplicht om enkel nog e-mails te sturen naar het algemene e-mailadres van het OCMW of via de tussenkomst van mijn kantoor."





Bredenaar Werner H. kwam niet opdagen tijdens zijn proces en riskeert bij verstek een gevangenisstraf van 10 maanden. De rechter velt een vonnis op 7 maart. (SDVO)