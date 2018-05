Man betrapt na zware werfdiefstal 09 mei 2018

Een man uit Bredene riskeert 15 maanden cel en een boete omdat hij een inbraak pleegde op een werf en daarbij heel wat buit maakte. A.B. werd zelf betrapt op 21 maart toen hij op een oprit in Bredene rondhing om een werfkraan te stelen. De bewoonster belde de politie die de man kon oppakken. Hij bleek in het bezit te zijn van een grote zak waarin tal van werkmateriaalstukken zaten. 's Anderendaags liep bij de politie een aangifte binnen van de firma Christiaens die meldde dat er ingebroken was op hun werf. Bij de fouille werd bij de man nog een bus pepperspray gevonden, een verboden wapen. Hij riskeert 15 maanden cel maar vroeg een werkstraf. Op 11/9 moet blijken of dat mogelijk is. (JHM)