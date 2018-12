Lijsttrekker N-VA Sofie Ramboer neemt mandaat niet op Leen Belpaeme

In oktober trok Sofie Ramboer (N-VA) nog de kartellijst met Open VLD naar de verkiezingen, maar ze zal in januari haar mandaat niet opnemen. “Ik ben drie jaar voorzitter geweest en kwam daarna ook in de gemeenteraad. Dat was een heel intense periode om mij in te werken. Er is veel tijd gekropen in het uitoefenen van mijn mandaat. Ook de aanloop naar de verkiezingen waren redelijk intensief, maar tussen 14 oktober en vorige week zijn er enkele zaken gebeurd waardoor ik niet meer hetzelfde engagement aan de dag kan leggen om mijn mandaat uit te oefenen. Ik vind dat ook niet eerlijk naar de kiezer toe”, klinkt het vaag bij Ramboer. Vicky Dereere komt in de plaats in de gemeenteraad.

De N-VA in Bredene haalde zes jaar geleden nog zes zetels binnen maar had doorheen de legislatuur wel vaker af te rekenen met interne problemen. Na de start scheurden twee verkozenen zich al af en zetelden als onafhankelijke. De toenmalige kopman gaf er ook al na enkele maanden de brui aan en stapte later over naar CD&V. Ook opvolger Kris Opdedrynck haakte af door professionele redenen en werd vervangen door Sofie Ramboer. De Bredense moest zich serieus inwerken maar kon de lokale afdeling toch leiden naar de gemeenteraadsverkiezingen in kartel met Open VLD. De partij verloor fors. Van de zes zetels in 2012 bleven er maar vier meer over, waarvan er eentje naar Open VLD gaat. Ramboer haalde wel met voorsprong de meeste voorkeurstemmen. Het is dan ook opvallend dat ze haar mandaat niet zal opnemen en ook geen kandidaat meer is om zichzelf op te volgen als voorzitter van de partij. “Er zijn nog mensen die het verhaal van N-VA kunnen vertellen. Ik ben altijd bereid om nog advies te geven.”