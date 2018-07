Leraar op rust fietst 10.000 euro bijeen voor Kinderkankerfonds 03 juli 2018

02u54 0 Bredene Na 30 dagen, 4.800 kilometer, 51 cols en meer dan 10.000 euro voor het Kinderkankerfonds is Bredenaar Luk Van Canneyt weer thuis. Hij heeft er zijn eigen Tour de France op zitten en verzamelde meer dan 10.000 euro voor het goede doel.

Luk vertrok op 2 juni aan het gemeentehuis in Bredene in het gezelschap van zijn fietsvrienden. Ook bij zijn terugkeer werd hij opnieuw vergezeld, al moest hij zijn plan om aan te komen aan het gemeentehuis op het laatste moment bijstellen, want zijn kinderen en kleinkinderen hadden een verrassing in petto. Familie en vrienden verzamelden aan de Hippo 12 om hun sportieve held welkom te heten na zijn laatste tocht van 156 kilometer. Die verrassing deed de sportieve leerkracht op rust duidelijk deugd. Wat er nu op de agenda staat? "Ik neem nu een dagje rust, maar woensdag zal ik waarschijnlijk wel een ritje maken met de club. Ik voel me nog redelijk fit. Dat komt vooral dankzij de goede voorbereiding. Ik kon telkens heel vlug recuperen na elke rit." Het wordt wel even bekomen. "De dagen volgden elkaar snel op en 's avonds moesten we telkens nog een plaats zoeken om te eten. Mijn vrouw zorgde voor de bevoorrading en we moesten dus goed afspreken waar ze zou staan, naargelang de moeilijkheid van de rit. Ik wilde ook graag via sociale media iedereen op de hoogte houden zodat het vuur warm werd gehouden voor het goede doel." Dat is zeer goed gelukt, met meer dan 10.000 euro op de teller. "Ik dacht dat ik op 9.600 zou stranden, dus ik ben héél tevreden." (LBB)