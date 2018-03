Leerlingen organiseren wetenschapsbattle 09 maart 2018

De leerlingen van het vijfde leerjaar van de Vrije Basisschool Duinen in Bredene organiseren op 13 maart de wetenschapsbattle in West-Vlaanderen. "Vijf wetenschappers komen hun project op kindermaat toelichten in het MEC Staf Versluys", leggen Amine, Marie-Belle, Ine en Aurélie uit. "De bedoeling is dat wetenschappers leren duidelijk communiceren en dat kinderen warm gemaakt worden voor wetenschap", legt Marie-Belle uit. De wetenschapper die de kinderen het meest aanspreakt, wint. De leerlingen staan zelf in voor de organisatie van het tellen van de stemmen tot het ontvangen van de pers. Er komen zo'n 300 leerlingen luisteren. Zij mogen allemaal stemmen. De leerlingen zelf vinden het een boeiende ervaring.





(LBB)