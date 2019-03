Leerlingen op talentenstage in Albert Heijn Leen Belpaeme

21 maart 2019

14u53 0

De leerlingen van het zesde leerjaar van BuLO De Rietzang in Middelkerke liepen op donderdag een halve dag stage bij de Albert Heijn in Bredene. Ze mochten mee op stap met de supermarktmanager, rekken vullen, klanten onthalen en achter de kassa plaatsnemen tijdens de talentenstage. Het gaat om een onderwijsproject van Vlajo Vlaamse Jonge Ondernemingen. De bedoeling van de korte stage was om eens rond te snuffelen in de onderneming zodat ze later een betere studiekeuze kunnen maken. De leerlingen worden uitgedaagd om buiten de school hun talenten te ontplooien en kunnen ze aan den lijve ondervinden dat attitudes zoals stiptheid, netheid, initiatief nemen, leiding nemen, onder leiding kunnen werken, … niet enkel op school maar ook in het bedrijfsleven en het dagelijkse leven belangrijk zijn. Na een reeks voorbereidende lessen, konden ze eerst op basis van hun interesses en hun talenten solliciteren voor een bepaalde functie bij Albert Heijn. De leerkrachten zagen alvast dat hun leerlingen het leuk vonden. “Leerlingen die in de klas vaak terughoudend zijn bloeien vandaag echt open”, ziet ook leerkracht Geert Billiet. Violet (12) mocht plaatsnemen aan de kassa. “Ik vind dit superleuk. Het is tof om eens te proberen voor later. We kunnen nu eens iets leren in de praktijk in plaats van op school.”