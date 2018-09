Leerkrachten vliegen nieuw schooljaar in 04 september 2018

In Vrije Basisschool Duinen in Bredene baadde de eerste dag nog een beetje in vakantiesfeer.





Nadat de ouders van een kopje koffie genoten en de leerlingen werden verwelkomd, stapten alle leerkrachten met hun koffers in 'het vliegtuig' richting het nieuwe schooljaar. Directeur Tom Doise was piloot van dienst. Eenmaal op de bestemming aangekomen namen de leerkrachten hun ticket en hun leerlingen mee naar hun klas om er nu ook letterlijk in te vliegen.





(LBB)