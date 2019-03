Lautrec Redactie

07u00 0 Bredene Bredene heeft geen bijzonder groot aanbod aan gastronomische restaurants. Lautrec is wel één van de klassebakken en dat hebben ze tijdens ons bezoek echt wel bewezen. Het is bijna jammer dat deze ruimte in de krant gevuld moet worden, want eigenlijk zijn er weinig woorden nodig om ons restaurantbezoek te beschrijven: het was heerlijk.

De Lautrec is een groot restaurant dat werd opgedeeld in een restaurant en een lounge. We krijgen een plaats in de lounge met zachte zetels. De kaart biedt een gevarieerde keuze. Er is een lekker menu aan 44 euro, maar de Smeus met handgepelde garnalen (18 euro) springt teveel in het oog voor mijn tafelgenoot waardoor we a la carte bestellen. Tijdens het wachten wordt al een hapje geserveerd dat lekker en kruidig smaakt. De voorgerechten blijken alvast de ideale keuze. De smeus komt in een rijkelijke portie en is superlekker. Ik ga voor de tartaar van tonijn met oosterse specerijen (17 euro). Op het eerste zicht lijkt het een kleine portie. Het gaat heel vlot binnen, maar dat komt vooral omdat het overheerlijk is. Het smaakt licht, fris en tegelijk enorm smaakvol. De bediening verloopt ondertussen erg vlot en vriendelijk. Het team is een mix van ervaring en jonge mensen en ze draaien als een geoliede machine doorheen de zaal. Als hoofdgerecht kan ik de bouillabaisse (31 euro), die als specialiteit wordt aangegeven, niet links laten liggen. De portie is opnieuw zeker groot genoeg. In een groot bord ligt de vis klaar en de soep wordt er overheen gegoten. Je kan echt niet twijfelen, je krijgt een mooie portie aan verschillende soorten verse vis. Aan de overkant van de tafel verdwijnt ook de grietfilet met gele wortel, rammenas en zoete ui (28 euro) vlot naar binnen. De gerechten worden opnieuw vlot afgeruimd en de dessertkaart wordt spontaan aangeboden. We hebben eigenlijk al ruim genoeg gegeten, maar kunnen het niet laten om de sabayon eens te proeven. Je moet minimum met twee zijn om het te bestellen en een tijdje later begrijpen we ook waarom. Er komen twee grote glazen met sabayon met fruit en een bolletje ijs. De perfecte afsluiter van een heerlijke avond. We betalen 150 euro en dat is het helemaal waard.