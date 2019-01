Kustgemeenten en provincie ondersteunen Proper Strand Lopers Leen Belpaeme

10 januari 2019

De Proper Strand Lopers kunnen een medewerker in dienst nemen om het komende jaar hun werking mee te ondersteunen. Ze krijgen ondermeer 12.500 euro via de provincie West-Vlaanderen, maar daarnaast hebben de tien kustgemeenten zich geëngageerd om elk 1250 euro subsidie te geven. Bredene is de eerste die het bedrag nu ook officieel op tafel legt. Proper Strand Lopers bestaat uit een netwerk van geëngageerde vrijwilligers, actief op sociale media, die op verschillende locaties aan de kust afval ruimen. Naast afval ruimen en registreren wordt ook aan sensibilisering gedaan en worden diverse projecten en acties opgezet. “Bredene is de eerste kustgemeente die Proper Strand Lopers financieel ondersteunt. Als onze stranden er zo netjes bij liggen is dat niet alleen te danken aan de inspanningen van heel wat gemeentepersoneel maar ook aan de inzet van de vrijwilligers van de Proper Strand Lopers”, zegt milieuschepen Alain Lynneel. “Met de subsidies kunnen we één jaar een halftijds medewerker in dienst nemen. We werken hiervoor samen met Klein Verhaal. We zitten samen in 0.666 en het bespaart ons heel wat administratief werk”, licht Tim Corbisier toe. Muriel Claeys zal vooral de administratie op zich nemen. “We doen bijvoorbeeld begeleiding van bedrijven, maar daar komt ook wat administratie bij kijken. Nu deden wij dat vooral na onze eigen werkuren. We moesten ook vaak verlof nemen om aanwezig te kunnen zijn op overlegmomenten of vergaderingen. De bedoeling is dat Muriel dat nu kan volgen voor ons. Daardoor komt er ook weer tijd vrij om inhoudelijk projecten of ideeën uit te werken”, zegt Corbisier nog.