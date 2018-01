Kristof Vermeire weer lijsttrekker CD&V 23 januari 2018

Schepen Kristof Vermeire (43) wordt opnieuw lijsttrekker voor CD&V. Hij is al voor de derde keer op rij de kopman. Vermeire sloot zich in 1996 aan bij de jongerenafdeling, sinds 2001 zetelt hij in de gemeenteraad. Hij was zes jaar fractieleider. Na de verkiezingen van 2012 werd hij voorzitter van de gemeenteraad. Halfweg de legislatuur in 2016 werd hij schepen van onder meer Ruimtelijke Ordening in een coalitie met sp.a. Vermeire was daarmee de eerste CD&V-schepen in 27 jaar. "Met CD&V willen we ons onder meer engageren voor de bouw van een zwembad in het domein Grasduinen, de heraanleg van verschillende straten in onder meer de Maria Duynewijk, de uitbreiding van het gemeentehuis en een vlotte mobiliteit." (LBB)