Koppel verzet zich tegen kappen bomen in Blutsyde Leen Belpaeme

15 maart 2019

18u00 0 Bredene Een koppel dat midden in het park Blutsyde woont verzet zich tegen de kap van bomen op het domein. Het park is privé-eigendom, maar heeft een openbaar karakter. Er werd een bosbeheerplan opgesteld waarbij bomen zullen gesnoeid en gerooid worden. Volgens de gemeente Bredene gaat het om een noodzakelijk onderhoud, maar Peter Vandamme en Christel Baert vrezen een kaalslag en verzetten zich al een tijdje tegen de werken.

In 1996 werd een overeenkomst gemaakt tussen de mede-eigenaars van het vakantiepark Zeebos en de appartementen van Residentie Blutsyde en de gemeente. Alhoewel het om privédomein gaat moest het park een openbaar karakter krijgen. De onderhoudswerken moeten ook gebeuren door de privé-eigenaars. Ook Peter Vandamme en Christel Baert die sinds 2010 in de woning midden in het park wonen zijn voor een klein stukje eigenaar. Er werd onlangs een bosbeheerplan opgesteld waarin ondermeer de kap van bomen in is opgenomen. Peter en Christel vrezen voor een ingrijpende wijziging en trokken al naar de Vrederechter. “Ze willen in een eerste fase al 160 bomen kappen. De hoge bomen zullen gewijzigd worden naar bessen- en bloemenstruiken. Het bos moet meer een park worden. Wij willen echter dat het boskarakter behouden blijft. De kap zal een grote impact hebben op ondermeer de natuur. Er zijn verschillende vogelsoorten die hier broeden, maar ook twee soorten vleermuizen”, licht Christel toe. Het koppel wil naar een compromis streven. “We begrijpen dat bomen die te dicht bij de appartementen komen zullen verdwijnen, maar nu willen ze onmiddellijk te veel bomen wegnemen. Er is sprake dat ze de uitheemse bomen willen wegdoen. Ik begrijp dat ook, maar waarom zetten ze dan geen nieuwe hoge bomen in de plaats?” Het koppel betwijfelt ook dat alle eigenaars van de vakantiewoningen- en appartementen akkoord zijn met de werken. “De syndicus heeft een volmacht voor de onderhoud van Blutsyde, de meeste weten echter niet dat er heel wat bomen zullen verdwijnen. We zijn sowieso wantrouwig omdat er een kapvergunning is aangevraagd door de syndicus mede in onze naam, zonder dat wij dat wisten. Ze doen alles om dit beheerplan erdoor te krijgen. De gemeente is hiervan op de hoogte, maar toch hebben ze het goedgekeurd.”

Volgens Bredene werd het domein van drie hectare de voorbije drie jaar niet voldoende onderhouden. “Er is nu met de verenigde eigenaars een bosbeheerplan opgesteld door de bosgroep. Het Agentschap Natuur en Bos heeft dit al goedgekeurd. Het plan is opgemaakt in functie van een duurzaam ecologisch beheer door experts. Er moet inderdaad gesnoeid en gerooid worden. Het gaat hierbij om kapotte bomen. Voor een goed beheer van een bos moeten ook bomen gekapt worden, dat is overal zo. Het onderhoud is dringend nodig en moet gebeuren door de eigenaars. Het gaat hier om privébelang tegen algemeen belang”, zegt algemeen directeur Yannick Wittewrongel van de gemeente Bredene.