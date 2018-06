Koets met kinderen belandt in gracht 25 juni 2018

In Eernegem is vrijdagnamiddag een paard met koets in de gracht belandt. De 36-jarige koetsierster uit Ichtegem reed omstreeks 17.30 uur langs de Waterstraat, toen het paard plots opschrok. De koets belandde daarop in een ondiepe gracht naast de landelijke weg. Een 8-jarig meisje uit Ichtegem en 10-jarige jongen uit Bredene die achterop zaten, raakten niet gewond. Ook hun 18-jarige begeleidster uit Zonnebeke die vooraan zat bleef ongedeerd. De koetsierster probeerde het paard nog onder controle te krijgen, maar kwam daarbij ten val. Ze raakte lichtgewond en werd voor controle overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout. (SDVO)