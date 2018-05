Kinderen fietsen met school 'naar Tsjernobyl' 03 mei 2018

02u52 0 Bredene Bredense kinderen worden in mei opnieuw gestimuleerd om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen in kader van het project K.

"Ook dit jaar zullen de kinderen op een groot bord in de klas minutieus hun kilometers kunnen bijhouden. In plaats van rond de aarde zoals vorig jaar wordt dit jaar in gedachten naar bepaalde plaatsen gefietst/gewandeld die verband houden met het klimaat, zoals Parijs, Kyoto, Tsjernobyl en Hawaii", zegt burgemeester Steve Vandenberghe.





"Wat al deze plaatsen te maken hebben met het klimaat, daarover krijgen de kinderen uitleg. Tijdens de laatste week van het project K staat een opkuisactie van het strand, de duinen en de wijken op het programma. Als de doelstelling wordt behaald, dan is er een beloning voor de school maar ook voor de kinderen zelf. Het gemeentebestuur trakteert de scholen op een moestuinbak. Voor de leerlingen is de beloning echter veel groter: op donderdag 28 juni organiseert het gemeentebestuur op het domein rond het sportcentrum een groot feest.





(LBB)