Kinderen bouwen bootjes in karton 17 juli 2018

02u39 0 Bredene In de tuin van de Jeugddienst in Bredene werd gisteren volop gewerkt aan kartonnen boten.

Het is een van de vele leuke en creatieve activiteiten die de jeugd hier kan doen tijdens de zomer. "We zoeken leuke laagdrempelige en vaak ook creatieve manieren om een middag te vullen", vertelt Sophie Demeere van de Jeugddienst. Tientallen kinderen en ouders waren van de partij om zelf een boot te bouwen. "In augustus zullen we ze effectief te water laten op de Spuikom. We zullen dan een prijs uitreiken voor onder meer de boot die het langst blijft drijven en de creatiefste. De kinderen die in de boot zullen plaatsnemen moeten wel kunnen zwemmen want we weten niet hoelang ze zullen standhouden." Mama Regine vindt het alvast een leuke activiteit.





"Mijn zoon Aimé is de creatieve geest en hij heeft het ontwerp gemaakt. Ik stel me wel de vraag of het echt zal drijven, maar we hebben een dubbele bodem voorzien en veel ducttape, dus we zien wel." (LBB)