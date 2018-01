Kersthuis brengt 2.400 euro op voor Make-A-Wish 26 januari 2018

Het Kersthuis Bredene mocht dit kerstseizoen 1.075 bezoekers ontvangen die kwamen genieten van de 23 versierde kerstbomen en muziek gestuurde kerstverlichting. In totaal werden 1.004 zakjes van de in huis gebakken Oscar's Lukken verkocht ten voordele van Make-A-Wish Belgium-Vlaanderen. Deze verkoop bracht 2.418,60 euro op. Martijn Depuydt is de winnaar van de fles champagne. Met zijn gok van 31.464 had hij het juiste aantal LED-lichtjes geraden. Dit jaar speelden 320 personen mee om kans te maken op de fles.





(LBB)