Jongeren ontwerpen kleurplaten en zamelen zo geld in Leen Belpaeme

08 december 2018

16u14 0

Enkele enthousiaste Bredense jongeren hebben kleurplaten ontworpen van gekende plaatsen in de gemeente. De tekeningen werden gebundeld in een kleurboek in een handig formaat. Dit origineel boekje wordt verkocht aan drie euro per stuk in kader van Music for Life. De opbrengst gaat integraal naar Villa Vip en Welzijnschakel De Caproen. “Het idee is spontaan gegroeid toen mijn zoon Arno) een opdracht had voor zijn studies om een gebouw te tekenen. Rond dezelfde periode kwam Cedric een mooie tekening tonen op de Jeugddienst. Zo is het idee gegroeid om kleurplaten uit te brengen. We hebben dan ook aan Louise gevraagd om enkele tekeningen te maken omdat we weten dat ze talent heeft. Er worden al heel wat koeken of drank verkocht, maar dit is een mooie aankoop voor mensen met kindjes. Het zijn bovendien herkenbare plaatsen in de gemeente”, vertellen Kim D’Hooghe en Sophie Demeere. Je kan het boekje kopen in de jeugddienst, de buitenschoolse kinderopvang, de bibliotheek en de dienst toerisme. Bestellen kan via kinderopvang@bredene.be.