Jobstudent krijgt werkstraf voor inbraak 23 november 2018

Een 19-jarige uit Bredene moet een werkstraf van 80 uren uitvoeren omdat hij had geprobeerd om in te breken in restaurant De Blauwe Sluis in Bredene. Y.B. werkte in het restaurant als jobstudent en kreeg samen met C.L. het idee om zijn eigen werkgever te beroven. Onder invloed van twee flessen wodka en wat cannabis sloegen ze op 12 juli vorig jaar het raam van de achterdeur in. Daarvoor hadden ze ook al proberen de voordeur in te stampen. Dat was op zich al vreemd, want als werknemer had Y.B. zelfs de code van het slot van de achterdeur. "Slim was dat dus zeker niet, het bewijst hoe zwaar ze onder invloed waren", sprak zijn advocaat. In de zaak dronken ze nog wat, maar ze gingen er uiteindelijk vandoor zonder iets te stelen. Y.B. werd ontslagen, en beloofde de rechter om de schade aan de zaak te vergoeden. C.L. daagde niet op en kreeg 8 maanden cel. (JHM)